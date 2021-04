Sbanda con l’auto e carambola in un fosso: auto in fiamme, 30enne era positivo alla cocaina

Un 30enne di Cordenons (Pordenone), forse annebbiato dall’aver assunto cocaina, ha perso il controllo dell’auto che stava provando ed è finito fuori strada

Un 30enne di Spilimbergo, neopatentato da 2 giorni, era alla guida della sua nuova Fiat Punto, ma mentre la provava, ha perso il controllo dell’auto ed è uscito fuori strada. È accaduto a Cordecons (Pordenone). Sul posto è sopraggiunta subito la polizia, al quale il giovane ha spiegato che stava provando la sua auto nuova che, nell’impatto, è andata in fiamme. I vigili del fuoco, infatti, erano già sul posto a spegnere l’incendio. Il 118 è intervenuto per prestare le prime cure al 30enne, il cui quadro clinico non era grave. Il giovane si è miracolosamente salvato.

Da quanto ricostruito dai vigili, il giovane avrebbe guidato a forte velocità in curva, perdendo il controllo del veicolo e invadendo la corsia di marcia opposta. L’auto si è schiantata e poi ribaltata su un fianco, andando in fiamme. Data la modalità con cui l’auto era finita fuori strada, i vigili hanno chiesto alcuni test medici. Da qui è venuto fuori che il giovane, neopatentato da 2 giorni, era positivo a cocaina e marijuana.

Ora l’uomo è indagato per guida sotto effetto di stupefacenti e multato per varie ragioni, tra cui violazione delle norme anti Covid, in quanto era uscito fuori dal comune senza comprovate motivazioni. Ovviamente, patente sospesa. «La comunità di Cordenons», afferma l’assessore Lucia Buna, «è rimasta sconcertata per l’esito dell’incidente, accaduto lungo una strada molto frequentata. L’imprudenza del neopatentato è ingiustificabile. Nelle sue condizioni l’uscita di strada era inevitabile. La competenza del nostro comando di Polizia intercomunale, anche in questo caso, è stata perfetta. Non ha avuto bisogno, come in altre circostanze, del supporto di altre forze di polizia».