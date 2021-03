Meteo DOMANI giovedì 1 aprile e previsioni fino a PASQUA

Nella giornata di domani giovedì le previsioni meteo del 1 aprile. Al nord l’alta pressione africana rinnova condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato pur con veli e strati di passaggio. Al centro in prevalenza sereno o poco nuvoloso, pur con innocue velature o stratificazioni di passaggio in giornata. Al sud Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, salvo qualche innocuo annuvolamento lungo il Tirreno. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 31 marzo 2021.

nord:

Solo velature in transito da ovest, con qualche addensamento più significativo durante le ore centrali sulle aree alpine centro-orientali e cielo nuovamente sereno in serata. Foschie anche dense al primo mattino sulle aree pianeggianti e sui litorali adriatici.

centro e Sardegna:

Ampio e prevalente soleggiamento su tutte le regioni, nonostante velature in transito da metà giornata iniziando da Toscana e Marche e modesti annuvolamenti a evoluzione diurna sul settore appenninico. Foschie localmente dense al primo mattino su valli interne e aree pianeggianti.

sud e Sicilia:

Cielo prevalentemente sereno fino la tarda mattina e dal tardo pomeriggio/prima serata mentre durante le ore centrali nubi a evoluzione diurna interesseranno il settore appenninco e i rilievi siciliani ma senza fenomeni degni di nota associati.

temperature:

Minime in lieve aumento sull’Emilia-Romagna e in lieve calo sulla Toscana. Massime in aumento anche marcato su nord Calabria, Basilicata,

Puglia, Molise e in misura minore anche su Abruzzo, Marche ed Emilia-Romagna, in lieve calo sul Lazio e su coste e immediato entroterra di Toscana e Campania.

venti:

Mediamente deboli variabili, salvo residui rinforzi settentrionali al mattino su salento e settori jonici di Basilicata e nord Calabria. Lenta rotazione da sud-est sulla Sardegna e moderata intensificazione serale sul settore meridionale.

mari:

Quasi calmo l’alto adriatico con moto ondoso in lento aumento. Mossi canale di Sardegna, jonio e basso adriatico, con moto ondoso in diminuzione su basso adriatico e jonio settentrionale. Poco mossi i rimanenti mari con moto ondoso in aumento per fine giornata sul settore occidentale dello stretto di Sicilia occidentale e su quello centro-meridionale del mare di Sardegna.

Meteo venerdì 2 aprile 2021:

Nubi basse anche estese fino la tarda mattina su Lazio e Campania, copertura medio-alta in lento aumento sulla Sardegna. Instabilità termo-convettiva moderatamente più accentuata sui rilievi in genere, con possibili brevi rovesci o temporali pomeridiani sul settorealpino orientale e su Abruzzo, Molise, Basilicata e centro-nord Puglia.

Meteo sabato 3 aprile 2021:

Al mattino piogge o temporali su Friuli-venezia Giulia e Veneto, piovaschi o deboli rovesci su coste e immediato entroterra laziale, alpi piemontesi e lombarde.

Nel pomeriggio spiccata variabilità su tutto il paese, con rovesci o temporali su aree interne e appenniniche centro-meridionali, sulla Sardegna settentrionale e sui rilievi del nord, con fenomeni che in serata rimarranno probabili su aree pianeggianti e rilievi collinari di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-venezia giulia, Marche, Abruzzo e sud Puglia.

Meteo domenica 4 aprile e previsioni lunedì 5 aprile:

Domenica piogge sparse e temporali su Liguria, Piemonte e settori nord e ovest della Lombardia, con isolati fenomeni serali anche su ovest Emilia-Romagna. Isolate piogge o brevi temporali al mattino anche su Abruzzo, Molise e Puglia, nel pomeriggio su Abruzzo, nord Toscana e ovest Sardegna e in serata sulla Sardegna settentrionale. Lunedì diffusa instabilità su gran parte del paese, con piogge sparse e temporali al nord, su Sardegna, centro peninsulare e su Molise, nord Puglia, Campania e Basilicata, con fenomeni più frequenti ed estesi su Toscana, Umbria e Lazio mentre saranno del tutto occasionali su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale.