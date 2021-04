Sei persone morte per Covid nonostante due dosi di vaccino:«Immunizzazione non completa»

Sei persone sono morte di Covid 19 a Malta, nonostante avessero fatto vaccino e richiamo. Ecco che cosa è accaduto

Sei persone sono morte per Covid a Malta pur avendo fatto vaccino e richiamo. È quanto comunicato dalla Sovrintendente per la Salute pubblica maltese, Charmaine Gauci. Il Times of Malta ha aggiunto oggi una precisazione, ossia che tre delle vittime erano state contagiate e avevano sviluppato il disturbo prima che trascorressero i 14 giorni per raggiungere il livello massimo di immunizzazione. Tale fase potrebbe essere ancora più lunga per persone immunocompromesse, pazienti con un sistema immunitario più fragile.

Leggi anche:—>AstraZeneca, morta Augusta Turiaco, prof. andata in coma dopo l’iniezione

I casi di morte per Covid avuto nonostante la totale vaccinazione sarebbero pari a una percentuale di mortalità dello 0,005%, ossia cinque persone ogni 100mila. All’interno del programma “Ask Charmaine”, organizzato dal Times of Malta, la Sovrintendente ha asserito che «nessun vaccino ha il 100% di efficacia» anche se immunizza la maggior parte della gente.

Leggi anche:—>Coppia contrae Covid e resta isolata in casa: lei muore, lui bloccato a letto non riesce a chiamare i soccorsi

«Questo vaccino è molto buono. L’efficacia di quello contro l’influenza in realtà è molto inferiore», ha detto Gauci. «Tuttavia c’è una piccolissima percentuale di persone che si infettano nonostante siano state immunizzate, si ammalano, devono andare in ospedale e alcuni persino morire. Per questo sollecitiamo la gente a continuare ad avere cura di se stesse e a rispettare le misure di contenimento in vigore».