17enne precipita facendo parkour: un volo di 5 metri, ora è prognosi riservata

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Alessandria dopo essere precipitato, ieri sera, da un ballattoio della ex cantina sociale di Canelli (Asti).

È stato trasportato in gravi condizioni in elisoccorso in codice rosso. Ieri sera è precipitato dall’edificio in disuso, un volo di circa cinque metri che, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, è stato un incidente. La procura dei minori di Torino ha aperto un fascicolo.

Il ragazzo era in compagnia di sette amici, tutti minorenni. Sembra che spesso alcuni di loro, proprio in quello stabile, facessero parkour, disciplina francese che consiste nell’abilità di compiere velocemente un percorso superando qualsiasi genere di ostacolo.