“Fa sesso in caserma e segna un’ora di straordinario”: condannato carabiniere

Il Tribunale di Ravenna ha condannato a 11 mesi un carabiniere per aver fatto sesso in caserma ed essersi segnato un’ora di straordinario. La difesa farà appello. Danno lordo da 15 euro

Il giudice monocratico del Tribunale di Ravenna Natalia Finzi ha condannato a 11 mesi un carabiniere che la notte tra il 10 e l’11 gennaio 2018 si segnò un’ora di straordinario in caserma, tra mezzanotte e l’una, dicendo di dover svolgere un servizio per motivi “improcrastinabili e urgenti”. In realtà, secondo l’accusa, sostenuta in aula dalla pm Cristina D’Aniello, si sarebbe appartato con una donna per un rapporto sessuale. I fatti sarebbero avvenuti all’interno del Comando provinciale dell’Arma.

Il militare 49enne, all’epoca appuntato scelto in una stazione di Ravenna e ora in un’altra regione, era accusato di truffa, falso e “forzata consegna”. Inizialmente la donna aveva perfino sostenuto che il carabiniere l’avesse violentata. In realtà, come appurato nel corso delle indagini, il rapporto sarebbe stato consensuale. Da qui la denuncia e il processo per calunnia contro la donna, con sentenza prevista a maggio. Il danno allo Stato per l’ora di straordinario sarebbe di 15 euro lordi.

Il difensore del militare di origini napoletane, l’avvocato Enrico Ferri, una volta lette le motivazioni della sentenza, farà appello. Il giudice si è preso 70 giorni per depositarle. “Il mio assistito – ha detto il legale, che in sede d’arringa aveva chiesto l’assoluzione – ritiene assolutamente di non essere responsabile dei reati, in ragione del fatto che ritiene provato di aver svolto ed eseguito l’attività lavorativa per cui ha richiesto lo straordinario e di non aver fatto false attestazioni”.