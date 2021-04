Covid, un’intera famiglia ricoverata: grave 35enne incinta

Ferrara, la battaglia di un’intera famiglia contro il Covid. Zio, padre e figli in ospedale, grave la madre 35enne incinta di sei mesi. È in terapia intensiva

A Ferrara un’intera famiglia – madre, padre e due figli – sta combattendo contro il Covid. La situazione più critica, come riporta Il Resto del Carlino, è quella della madre, una 35enne incinta di sei mesi. Date le condizioni gravi, il personale sanitario dell’ospedale di Cona ha infatti deciso di tenerla ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Sempre nel nosocomio della frazione ferrarese sono ricoverati anche i figli della donna, di sei anni e un anno e mezzo. Entrambi sono positivi e asintomatici, ma restano in ospedale perché nessuno può accudirli. Il padre, marito della 35enne incinta, si trova infatti in terapia sub-intensiva all’ospedale Delta. C’è infine lo zio dei due bimbi, anche lui positivo al Covid e non nelle condizioni per prendersi cura di loro.