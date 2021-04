Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, fa sapere che anche in Lombardia sarà possibile prenotare il vaccino contro il Covid-19 tramite Poste Italiane. La Lombardia va così ad aggiungersi ad Abruzzo, Basilicata, Marche e Sicilia, Regioni in cui tale servizio è già attivo.

Come funziona

Prima cosa da fare è accedere ad una piattaforma online tramite il link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/. All’interno del portale saranno richiesti dei dati da inserire, quali il Codice Fiscale e il numero della tessera sanitaria. Per chi non riuscisse a seguire questa procedura, la prenotazione può essere fatta anche telefonicamente contattando il numero verde 800.009.966. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18.

Ma non finisce qui. Il vaccino può essere prenotato anche attraverso ATM Postmat: all’utente basterà recarsi in uno degli sportelli attivi, inserire la tessera sanitaria e seguire le indicazioni che gli verranno fornite. Un altro modo per prenotare la vaccinazione è rivolgersi al proprio postino, il quale effettuerà la prenotazione utilizzando il palmare a disposizione. Nel momento in cui si accede al portale sarà fornito un elenco di sedi in cui poter fare il vaccino. Basterà selezionare quello più vicino e fissare data e orario dell’appuntamento. Una volta ottenuta la prima dose, la piattaforma aggiornerà i suoi dati mostrando la data e l’orario dell’appuntamento per somministrare la seconda dose.

L’intervento di Figliuolo

Francesco Figliuolo ha commentato così il nuovo metodo di prenotazione introdotto in Lombardia: «Ovviamente non viviamo nel Paese ideale. Ci potrebbero essere dei problemi, li miglioriamo. I sistemi informativi da domani prenderanno una nuova luce con il sistema nazionale: quello della struttura commissariale di Poste Italiane. Sono dunque confidente che si farà ancora meglio».