Alarm Phone: “Barca con 100 migranti in pericolo al largo della Libia”

L’appello lanciato su Twitter da Alarm Phone per i migranti in fuga dalla Libia. “Altre 60 persone in difficoltà. Sono senza cibo e acqua”

Ancora una barca in pericolo in acque internazionali. A segnalarla a Nord di Zuwarah è Alarm Phone. A bordo ci sarebbero 100 persone “bisognose di assistenza urgente“. La carretta del mare starebbe imbarcando acqua. “Il motore non funziona. Abbiamo allertato le autorità competenti e chiediamo di effettuare i soccorsi il più velocemente possibile! Non lasciateli annegare“, scrive su Twitter Alarm Phone.

L’appello di Alarm Phone per i migranti in fuga dalla Libia

SOS! Barca in difficoltà in acque internazionali!~100 persone hanno bisogno di assistenza urgente a nord di #Zuwarah. L'acqua sta entrando nella barca, il motore non funziona. Allertate le autorità competenti, invitiamo a soccorrere il più velocemente possibile!#DontLetThemDrown pic.twitter.com/2FDlMFJSOf — Alarm Phone (@alarm_phone) April 2, 2021

“Sessanta vite a rischio nella Sar di Malta“. A twittarlo è sempre Alarm Phone, spiegando di essere stata allertata da circa 60 persone in difficoltà fuggite dalla Libia. “Il loro motore non funziona correttamente e rimangono senza cibo e acqua. Le persone sono malate ed esauste e hanno bisogno di un soccorso urgente in un luogo sicuro”.