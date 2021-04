L’allarme: «Uomo strattona ragazza per portarla nel bosco». Partite le ricerche

Cittadino denuncia la presenza di un uomo che stava strattonando una ragazza per portarla nel bosco. Le ricerche sono state interrotte stamani.

Alle 23 di ieri sera, un cittadino ha lanciato l’allarme: «C’è un uomo che sta strattonando una ragazzina per portarla nel bosco». La segnalazione è partita dal comune di Loreggia, in provincia di Padova. Subito dopo aver lanciato l’allarme, sono scattate le ricerche e gli agenti hanno battuto l’intera area fino a questa mattina. Ricerche che sono state interrotte. Non sono state trovate tracce o segni sulla zona battuta. Gli agenti, inoltre, riportano l’assenza di segnalazione di persone scomparse a Padova e provincia.

Le testimonianze

Sono spuntati fuori altri due testimoni, i quali raccontano di aver visto un uomo con una ragazza molto più giovane di lui. Loro, a differenza del primo testimone, non parlano di strattonamenti ma dicono di aver avuto l’impressione di aver sentito un grido venire da lontano.

Delle ricerche si sono occupati insieme i Carabinieri della compagnia di Cittadella e della provincia di Padova. A supporto anche due unità cinofile per la ricerca di persone che sono state fatte arrivare dal Nucleo dei Carabinieri Cinofili di Torreglia. Hanno collaborato anche Vigili del Fuoco e Fabio Bui, primo cittadino di Loreggia.