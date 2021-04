Oroscopo di venerdì 2 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 2 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: Si preannuncia un weekend interessante. Io spero che siano già arrivati dei buoni risultati e me lo auguro perché davvero questo 2021 deve essere l’anno della grande ripartenza. E’ vero, abbiamo tanti problemi, probabilmente ce li porteremo avanti ancora per molti mesi però noi dobbiamo guardare anche il singolo individuo. Quindi se a livello sociale ci sono delle difficoltà è anche vero che ognuno di noi ha delle capacità per risolvere problemi e situazioni spinose e in realtà l’Ariete con questo nuovo cielo Può rimettersi in gioco. Quindi anche in amore, con Venere molto intrigante, dimenticando il passato si può andare avanti. Diverso discorso per chi si intestardisce su una persona: in quel caso, se non c’è un buon rapporto, anche Venere favorevole non può far nulla…

Toro

Il Toro può contare su buone stelle. C’è da dire che Sei rimasto un po’ scottato da una discussione, da una tensione, da un problema, da una persona che magari non si è comportata bene con te. Attento, perché tu parli sempre in maniera molto spontanea, sei una persona molto sincera ma c’è chi potrebbe utilizzare questa tua spontaneità per metterti in cattiva luce. In arrivo un premio, una bella novità entro la fine del prossimo mese.

Gemelli

I Gemelli hanno tanta voglia di fare, creatività. Tu nasci piuttosto creativo, in realtà devi lottare con un ambiente che in questi giorni forse non è dalla tua parte però io ti invito a sfruttare Giove e Saturno che sono favorevoli tutto l’anno. Cosa vuol dire? Che se hai un’idea, un progetto, Magari vuoi anche eliminare dalla tua vita il superfluo. Ora puoi farlo. Chi si sente un po’ schiavo delle situazioni che vide deve liberarsene, altrimenti rimarrà un certo nervosismo.

Cancro

Cancro: la situazione sentimentale è un po’ Sotto tono, magari non per colpa tua. Evidentemente se non hai un amore non lo cerchi o magari in questi giorni pensi di non avere fortuna da questo punto di vista, e se hai una relazione non sembra quella giusta. In realtà sei tu a cambiare e questo cambiamento riguarda anche il lavoro, la vita di tutti i giorni. Sei da qualche tempo pensieroso perché stai passando da una fase di disagio ad una di grandi prospettive. Diciamo però che sarà Soprattutto la seconda parte di maggio e tutto il mese di giugno a dare qualche indicazione in più anche per quanto riguarda il lavoro: se ci sono state negli ultimi anni problemi legali e burocratici da risolverli, forse dovrai proprio in questi giorni porre rimedio.