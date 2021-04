Sardegna, 13 comuni in lockdown: Pula in zona rossa

Covid, Pula finisce in zona rossa. Le disposizioni della sindaca Carla Medau in vigore fino al 16 aprile. In totale sono 13 i comuni in lockdown in Sardegna. Ieri 351 nuovi positivi e quattro morti

Dalla mezzanotte anche Pula, nota località turistica del Sud-Ovest della Sardegna, entra in zona rossa a causa dell’impennata dei contagi nel territorio. Ora i comuni sardi in lockdown sono 13. Secondo le disposizioni della sindaca Carla Medau, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità.

Vietate le visite a parenti o amici. Stop al commercio al dettaglio (tranne alimentari), a barbieri e parrucchieri. Aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Chiusi infine parchi, giardini e cimitero. Le disposizioni adottate dall’Amministrazione comunale rimarranno in vigore fino a venerdì 16 aprile.

Sardegna, i dati dell’ultimo bollettino

Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, sono 45.854 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna. Nell’ultimo aggiornamento dell’unità di crisi regionale sono stati rilevati 351 nuovi casi e quattro decessi (1.238 in tutto). In totale sono stati eseguiti 1.012.513 tamponi, con un incremento di 7.247 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi segna per l’isola un tasso di positività del 4,8%.

Sul fronte ospedali, sono 236 i pazienti attualmente ricoverati in reparti non intensivi (+14), mentre restano 34 quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.384. I guariti sono complessivamente 29.770 (+90), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono 192.

Sul territorio, dei 45.854 casi positivi complessivamente accertati, 11.580 (+125) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.119 (+47) nel Sud Sardegna, 3.797 (+13) a Oristano, 9.053 (+80) a Nuoro e 14.305 (+86) a Sassari.