Bollettino coronavirus 3 aprile: 21.261 contagi, 376 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 3 aprile, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 21.261 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 21.932. Sono invece 376 le vittime in un giorno (ieri 481). Sono 359.214 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 331.154. Il tasso di positività è sceso al 5,9%, ieri era al 6,6%.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.650.247, i morti 110.704. Gli attualmente positivi sono 564.855 (rispetto a ieri -440), i guariti e dimessi 2.974.688 (+21.311), in isolamento domiciliare ci sono 532.652 persone (-235).

In Lombardia 4.132 positivi, 97 decessi

Con 57.954 tamponi effettuati sono 4.132 i casi positivi registrati in Lombardia, con un tasso di positività in leggera crescita al 7.1% (ieri 6,8%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+5, 862) mentre diminuiscono negli altri reparti (-43, 6660). Sono 97 come ieri i decessi, per un totale di 31.056 morti dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, 1.117 contagi sono stati segnalati nella città metropolitana di Milano, 633 a Varese, 547 a Brescia, 349 a Bergamo, 308 a Monza e Brianza, 250 a Como, , 219 a Mantova, 181 a Pavia, 173 a Cremona, 124 a Lecco, 74 a Lodi e a Sondrio.

In Puglia 23 decessi e 2.142 positivi, 15,7% dei test

Su 13.636 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 23 decessi e 2.142 casi positivi, con un tasso di positività del 15.7%. I nuovi infetti sono così censiti: 711 in provincia di Bari, 173 in provincia di Brindisi, 183 nella provincia BAT, 241 in provincia di Foggia, 256 in provincia di Lecce, 574 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. I 23 decessi sono stati registrati: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.912.783 test. 144.505 sono i pazienti guariti. 50.166 sono i casi attualmente positivi.

Piemonte; -54 ricoverati, 2.127 positivi

Ricoverati in calo, oggi, in Piemonte: -9 in terapia intensiva, dove il totale è sceso a 369; negli altri reparti -45, totale a 3.819. I nuovi casi di positività riportati nel bollettino dell’unità di crisi della Regione sono 2.127 con un tasso del 5% rispetto ai 42.325 tamponi processati (30.514 antigenici): la quot di asintomatici è 37,6%.I decessi sono 23, il totale da inizio pandemia sale a 10.422. Le persone in isolamento domiciliare sono 29.848, i guariti + 2.437, il numero degli attualmente positivi scende a 34.036.

Emilia-Romagna calano i ricoveri ma altri 38 morti, anche 46enne

Calano i ricoveri di pazienti Covid-19 in Emilia-Romagna, con oltre 120 persone in meno nei reparti, ma in regione si contano altre 38 vittime col coronavirus, tra cui una donna di 46 anni della provincia di Parma, una 52enne del Reggiano e un 58enne nel Bolognese. I nuovi casi giornalieri sono in linea con i giorni scorsi: si attestano a 1.789 su un totale di 31.848 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. L’età media si abbassa leggermente: 43,5 anni. I ricoverati in terapia intensiva sono 366 (-5 rispetto a ieri), 3.181 quelli negli altri reparti Covid (-117). La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 370 nuovi casi più 40 del comprensorio imolese. A seguire: Modena (274), Reggio Emilia (204), Rimini (194), Parma (177), Ravenna (154), Ferrara (141), Cesena (92), Forlì (86), Piacenza (57). I casi attivi sono 72.480 (-758 rispetto a ieri), il 95% dei quali in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le somministrazioni dei vaccini, alle 14 risultano inoculate complessivamente 932.364 dosi (di cui 7.554 oggi). Sul totale i cittadini ad oggi immunizzati con due dosi sono 304.476.

Veneto, 1.563 nuovi casi e 32 morti da ieri

Sono 1.563 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino di stamane della Regione. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia è di 387.601. Gli attuali positivi sono 37.503. Si registrano 32 decessi, con il totale a 10.714. Nei reparti ordinari sono ricoverati 1.909 (Rpt. 1.909) pazienti, 22 (rpt. 22) in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva i ricoverati sono 302 (rpt. 302) (+3).

In Calabria 448 nuovi casi e 2 decessi, 14 ricoveri

Rimane stabile, su valori sempre alti, il trend dei positivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 3.868 tamponi fatti su 3.603 soggetti testati, si registrano 448 i nuovi casi (ieri erano 465) con due decessi. Tornano ad aumentare sensibilmente i ricoveri, 14 in area medica ( 420) e due in terapia intensiva (38). Gli isolati a domicilio sono 239 (10.598) e i guariti 191 (36.500). I casi attivi sono 10.598 e quelli chiusi 37.337. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 638.174 soggetti per un totale di 679.005 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive sono 48.393, quelle negative 589.781. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 166, Catanzaro 77, Crotone 61, Vibo Valentia 26, Reggio Calabria 109.

328 nuovi casi e un morto in Sardegna

Salgono a 46.655 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 328 nuovi contagi (in calo rispetto a ieri quando erano stati 473). In totale sono stati eseguiti 1.023.789 tamponi, per un incremento complessivo di 4.647 test rispetto al dato precedente. Si registra un nuovo decesso (1.241 in tutto). Sono, invece, 255 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+11), mentre sono 38 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.996. I guariti sono complessivamente 30.113 (+69), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 12. Sul territorio, dei 46.655 casi positivi complessivamente accertati, 11.774 (+87) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.208 (+32) nel Sud Sardegna, 3.952 (+28) a Oristano, 9.199 (+61) a Nuoro, 14.522 (+120) a Sassari.

Abruzzo, 225 nuovi positivi, 15 morti. Aumentano T.I.

Sono 225 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 4.529 tamponi molecolari: è risultato positivo il 4,97% dei campioni. Si registrano altri 15 decessi, che fanno salire a 2.166 il bilancio delle vittime. Sostanzialmente invariato il dato complessivo sui ricoveri – 645 ieri e 644 – ma tornano ad aumentare quelli in terapia intensiva, con tasso di occupazione posti letto ancora oltre la soglia di allarme. Le località con più nuovi casi sono Avezzano (19) e Vasto (16); 15 i casi all’Aquila e 11 a Pescara. A livello provinciale, l’incremento più consistente si registra nell’Aquilano (89), seguito dal Chietino (60), dal Teramano (46) e dal Pescarese (30). Continua a scendere in Abruzzo l’incidenza settimanale per centomila abitanti: al momento è pari a 145, a fronte di una soglia d’allarme fissata a 250. La situazione migliore si registra nel Pescarese, con un’incidenza pari a 83, in rapida discesa. Poi ci sono il Chietino (154), il Teramano (157) e l’Aquilano (190). Gli attualmente positivi sono 10.299 (-41): 573 pazienti sono ricoverati in area medica (-4) e 71 in terapia intensiva (+3). Al momento solo per le terapie intensive il tasso di occupazione dei posti letto è superiore alla soglia di allarme del 30%: il dato è pari al 33%. Gli altri 9.655 attualmente positivi sono in isolamento domiciliare (-40). I guariti sono 53.691 (+251). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 1.974 test antigenici.

In Basilicata 99 nuovi positivi e altre due vittime

Novantanove dei 1.693 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore in Basilicata, 99 sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che solo 93 dei tamponi positivi appartengono a persone residenti in regione. Il bollettino, inoltre, riporta che si sono registrati altri due decessi (in totale, sono 436 dall’inizio dell’emergenza) e 62 guarigioni (in totale, hanno raggiunto quota 14.214). I lucani positivi al covid sono attualmente 4.735, dei quali 4.548 sono in isolamento domiciliare. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 187 (ieri erano 190): 12 sono curati in terapia intensiva (quattro a Potenza e otto a Matera). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 285.424 tamponi: 263.006 sono risultati negativi.

Articolo in aggiornamento