Esplosione in casa a Trieste, morto un giovane, ferita una donna

A seguito di un’esplosione verificatasi in un appartamento a Trieste, nel rione di San Giacomo, in via del Ponzanino, un giovane è morto e una donna è rimasta ferita.

Secondo le prime informazioni, le condizioni della donna non sarebbero gravi. Non sono ancora chiare le cause della deflagrazione. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, poliziotti e carabinieri, sanitari del 118.

L’esplosione si è verificata intorno alle 13 e sarebbe avvenuta all’ultimo piano di uno stabile. Secondo quanto si è appreso, il corpo della vittima sarebbe stata trovato carbonizzato dagli uomini dei soccorsi. La donna ferita è stata trasportata all’ospedale di Cattinara.