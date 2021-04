Francesca Agostinelli trovata morta sul divano a 26 anni: città in lutto

Osimo, Francesca Agostinelli trovata morta sul divano a casa dei genitori. Fatale un arresto cardiaco. Città in lutto, il sindaco: «Lasciare la terra a soli 26 anni ci lascia in un terribile sgomento».

Una tragedia inaspettata ha colpito l’intera comunità di Osimo, nelle Marche. Come riporta il Corriere Adriatico, la giovane Francesca Agostinelli è morta sul divano di casa a soli dieci giorni dal suo 27esimo compleanno. Francesca se n’è andata giovedì sera dopo essersi sdraiata sul divano mentre i suoi genitori erano intenti a preparare la cena. Nel pomeriggio la 26enne aveva accompagnato papà Fausto nella casa di campagna di famiglia, dove il genitore doveva fare alcuni lavoretti.

Francesca Agostinelli morta a 26 anni: città in lutto

Come detto, una volta a casa (attorno alle 19.30), Francesca si è sdraiata sul divano per riposare. Ma quando papà Fausto e mamma Patrizia hanno iniziato a chiamarla lei non ha risposto. Sul posto sono intervenuti con urgenza i sanitari del 118, che hanno tentato in ogni modo di rianimarla. Purtroppo, però, per lei non c’è stato più nulla da fare. Stando ai primi accertamenti, a causarne la morte sarebbe stato un attacco cardiaco.

Già da adolescente la giovane si era sottoposta a un intervento chirurgico al cuore e crescendo aveva avuto problemi legati a dei disturbi alimentari. Iscritta alla facoltà di Infermieristica alla Politecnica di Ancona, si era poi indirizzata verso Mediazione Linguistica a Macerata. Le mancavano pochi esami alla laurea. Nei mesi estivi lavorava invece negli uffici amministrativi di un campeggio lungo la riviera del Conero.

Il cordoglio del sindaco di Osimo

Tra i primi a manifestare la propria vicinanza ai genitori di Francesca e a sua sorella Giada è stato il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, da sempre amico di famiglia. «La tua solarità, la tua simpatia non la dimenticheremo mai – ha scritto in un toccante post su Facebook -. Lasciare la terra a soli 26 anni ci lascia in un terribile sgomento. Al dolore ed alle lacrime di questi momenti bui si stringa l’abbraccio ed il conforto di tutti noi».

«A nome mio personale e di tutta la città esprimo le più sentite condoglianze a tutta la famiglia Agostinelli – continua il primo cittadino -. Una famiglia esemplare, umile e disponibile. A Fausto, Patrizia e Giada rivolgo tutto il mio affetto e la mia vicinanza per l’amicizia che ci lega da decenni».