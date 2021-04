Autopsia sul 21enne Mattia Fogarin: i risultati sconvolgenti

Padova, il risultato dell’autopsia sul corpo del 21enne Mattia Fogarin: ferita alla gola compatibile con quella di una coltellata. Ma l’ipotesi più accreditata resta quella del suicidio

Una ferita alla gola compatibile con una coltellata. È quanto emergerebbe dall’autopsia sul corpo del barista 21enne Mattia Fogarin, scomparso il 21 marzo da casa e poi ritrovato morto giovedì mattina in un fiume a Padova. Gli accertamenti e l’esame autoptico sono stati eseguiti ieri pomeriggio. L’ipotesi più accreditata sulla sua morte rimane comunque quella di un suicidio. Secondo la Procura, infatti, il 21enne avrebbe dapprima cercato di uccidersi accoltellandosi alla gola; poi, fallito il primo tentativo, si sarebbe tolto definitivamente la vita gettandosi nel Bacchiglione. I funerali del giovane si terranno la prossima settimana.

Allo stato attuale, secondo gli inquirenti, non ci sono elementi che potrebbero far pensare a un’aggressione e un omicidio. D’altronde, la stessa famiglia Fogarin aveva raccontato ai carabinieri che Mattia si era allontanato da casa con un coltello da cucina. Si ipotizza che all’origine del gesto estremo ci possa essere una delusione amorosa. Tuttavia, chi indaga non vuole escludere alcuna pista. I militari procederanno comunque all’acquisizione dei tabulati telefonici per capire se qualcuno possa aver avvicinato il 21enne prima della morte.