Previsioni Meteo DOMANI lunedì 5 aprile | Ecco come sarà il giorno di Pasquetta

Nella giornata di domani lunedì di Pasquetta le previsioni meteo del 5 aprile. Al nord avvio soleggiato, ma con tendenza a progressivo peggioramento; in serata brevi piogge e nevicate su Alpi, Prealpi, Triveneto e Romagna. Al centro sole prevalente, ma con tendenza ad aumento delle nubi verso sera, con qualche precipitazione su alta Toscana. Al sud molte nubi e qualche pioggia tra Sicilia e Calabria, più stabile altrove. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 5 aprile 2021.

nord:

Mattinata che vedrà nubi basse in deciso aumento sulla Liguria e velature in transito sul resto del nord. Dal tardo pomeriggio/sera nuvolosità sempre più consistente sul settore alpino e prealpino. Deboli piovaschi in serata sulla Liguria orientale e precipitazioni sparse sulle aree alpine più settentrionali, con quota neve inizialmente intorno 1800metri e in deciso calo notturno.

centro e Sardegna:

Cielo pressoché sereno, salvo nubi basse anche estese fino la tarda mattina e in successivo rapido dissolvimento su Lazio e Umbria e qualche addensamento più consistente durante le ore centrali sulla Sardegna.

Velature in transito da nord sulle regioni peninsulari nel pomeriggio/sera e con nubi basse in aumento dalla tarda sera/prima nottata su Toscana, Umbria e Lazio.

sud e Sicilia:

Molto nuvoloso su Sicilia e Calabria, con isolate piogge o temporali al mattino sulla Sicilia occidentale mentre nel pomeriggio la possibilità di fenomeni isolati interesserà gran parte dell’isola mentre risulterà scarsa o nulla sulla Calabria. Ampio prevalente soleggiamento sul resto del sud.

temperature:

Minime in calo su isole maggiori, centro-sud peninsulare, pianure e rilievi collinari di Lombardia e Piemonte, pianure e coste di Veneto ed Emilia-Romagna, stazionarie su Liguria, Valle d’Aosta, Friuli-venezia giulia e nord veneto, in lieve aumento su Trentino-alto adige e appennino emiliano-romagnolo.

Massime in calo su Sicilia, Calabria, ovest Sardegna, nord Lazio, coste toscane e centro-est Liguria, stazionarie sul Friuli-venezia giulia, in generale aumento sul resto d’italia.

venti:

Moderati settentrionali in attenuazione al sud e sulla Sicilia, deboli variabili sul resto del paese salvo residui rinforzi al mattino su Sardegna e centro peninsulare. Tra pomeriggio e sera ventilazione che diventerà moderata occidentale sulla Sardegna, da debole a moderata meridionale su Liguria, Emilia-Romagna e regioni centrali peninsulari.

mari:

Poco mossi alto adriatico e mar ligure con moto ondoso in aumento. Molto mossi lo jonio, lo stretto di Sicilia, il tirreno meridionale e il canale di Sardegna, con moto ondoso in lenta diminuzione. Mossi i rimanenti mari, con moto ondoso in diminuzione su basso adriatico e in aumento, per fine giornata, su mare di Sardegna e tirreno centro-settentrionale.