45enne si strappa i vestiti, corre nuda e rischia di cadere nel fiume

Succede a Castelfranco Veneto, nel Trevigiano. Dopo un mix di alcol e droga una 45enne si strappa i vestiti di dosso, corre nuda inseguita dai vigili e rischia di cadere nel fiume Muson

Si strappa i vestiti di dosso, corre nuda tra le persone e rischia di cadere nel fiume Muson. Succede a Castelfranco Veneto (Treviso), dove – come riporta Il Gazzettino – il nucleo motociclisti della polizia locale era impegnato in un servizio di pattuglia lungo quando ha avvistato tre persone intente a consumare delle sostanze stupefacenti lungo gli argini del fiume. Alla vista degli agenti, due sono fuggiti, lasciando sdraiata a terra una donna italiana di 45 anni nel pieno di una crisi dovuta probabilmente a un mix di alcol e droga.

Castelfranco, corre nuda inseguita dai vigili e rischia di cadere nel fiume Muson

A un certo punto la donna, in preda alle convulsioni, è arrivata a strapparsi i vestiti di dosso. Per poi iniziare a correre nuda, diretta verso il corso d’acqua e inseguita dagli agenti. Barcollando la donna ha perfino rischiato di cadere due volte nel fiume e di morire. Fino a quando i vigili sono riusciti a raggiungerla, bloccarla e tranquillizzarla. Quindi sono riusciti a rivestirla e hanno chiesto l’intervento del 118. I sanitari hanno accompagnato la 45enne in ospedale per accertamenti.

Al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto è quindi emerso che la crisi era dovuta a un mix di sostanze stupefacenti e alcoliche assunte in quantità importanti. La polizia locale è infine riuscita a risalire all’identità della donna, residente in zona, perché al momento dei fatti lei era senza documenti.