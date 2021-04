Una Vita, anticipazioni martedì 6 aprile: la rabbia di Jacinto

Una delle soap più amate dai telespettatori italiani è sicuramente la produzione spagnola di Una Vita Acacias 38. Le anticipazioni che riguardano l’appuntamento di martedì 6 aprile con i protagonisti della fiction spagnola metteranno in luce soprattutto Jacinto, Ursula e Santiago. Scopriamo subito tutto ciò che accadrà nella nuova puntata di domani.

Santiago e Marcia

Se nella puntata odierna di Una Vita Santiago ha detto tutta la verità a Marcia, le ha promesso di tenersi estremamente lontano dalle bische clandestine. In realtà l’uomo, come ben sappiamo, ha palesato di aver guadagnato dei soldi attraverso un meccanismo legato al gioco d’azzardo. La donna, preoccupata di ciò, non ha nascosto la sua agitazione ed è per questo che l’uomo ha preferito rassicurarla. Proprio per tale ragione, scopriamo come si svilupperà la puntata di martedì che poco avrà a che fare con il gioco clandestino. Infatti, a tenere banco ci sarà sempre il duo malefico composto da Ursula e Genoveva.

La strategia di Genoveva

Se Santiago è stato il grande protagonista della puntata odierna di Una Vita anche per la sua affermazione di volersi tenere lontano dalle bische clandestine, lo sarà anche nella puntata di martedì 6 aprile in onda su Canale 5. Infatti, l’uomo, dopo aver rivelato alla sua Marcia di voler far lontano dal gioco d’azzardo e dai guadagni clandestini, scoprirà da Ursula un qualcosa del tutto inaspettato. Infatti, quest’ultima gli rivelerà che a portarlo ad Acacias 38 è stata proprio Genoveva.

Proprio quest’ultima, in tempi non sospetti, saprà di aspettare un bambino anche se farà credere a Felipe che sia suo solo ed esclusivamente per poter convolare a nozze. Nelle prossime puntate, però, Santiago scoprirà di essere il reale padre del bambino e di conseguenza il suo rapporto con Genoveva cambierà radicalmente. La nuova puntata della soap spagnola, però, non avrà come protagonisti solo loro. Infatti, i fan più affezionati non attendono altro che la reazione del simpatico e determinato Jacinto circa la relazione non ancora palesata tra Cesareo e Arantxa.

Una Vita e Cesareo e Arantxa

In realtà, però, nella nuova puntata di Una Vita di martedì 6 aprile 2021 non ci sarà solo spazio per Ursula, Santiago e Genoveva. Infatti, Jacinto metterà alle strette Cesareo e Arantxa in quanto vuol scoprire a tutti gli effetti se fra di loro ci sia una relazione oppure no. Molti sono i fan sui social network che hanno palesato la stessa perplessità del goliardico Jacinto.

Proprio per tale motivo, in realtà, le puntate della soap spagnola continuano ad allietare milioni di telespettatori anche in questi giorni di festa. Il prossimo anno, la soap chiuderà anche le sue ultime puntate in Italia e saluterà definitivamente tutti i tantissimi milioni di affezionati fan. Proprio questi hanno mostrato un certo dissenso circa la decisione della produzione ispanica e lo hanno fatto firmando diverse petizioni digitali indirizzate proprio alla casa madre delle vicende di Acacias.