Oroscopo di martedì 6 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 6 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: giornata importante. Questa è una settimana in cui puoi fare anche una grande scelta. Allora: ci sono Ariete che hanno campo libero quindi non devono fare altro che rimboccarsi le maniche e agire e altri che, come spiego spesso, devono ritrovare la forza dopo un anno e mezzo, quasi due, difficili. Comunque nuovi progetti e programmi sono valorizzati e questa è la settimana giusta in cui puoi toglierti un sassolino dalla scarpa, magari superare finalmente, avendolo individuato, un problema che ti affligge da tempo.

Toro

Il Toro a volte è costretto a fare un passo indietro perché parla troppo, perché è troppo sincero. Non stai a guardare se ti conviene frequentare una persona anziché un’altra: Tu sei sempre molto diretto nelle tue emozioni. Ti piacerebbe essere amico di tutti ma proprio di recente ti sei reso conto che ci sono delle persone a cui tante confidenze non si possono fare, attento quindi a non dire cose sbagliate. La seconda parte di aprile aiuterà l’amore.

Gemelli

Gemelli: questa è una situazione astrologica interessante, con Giove Luna Mercurio Sole Venere tutti attivi. Io dico sempre che i Gemelli dovrebbero scrivere perché sono governati da Mercurio che in astrologia rappresenta proprio il linguaggio, la comunicazione. A parte l’attrazione per tutto ciò che è contatto, il Gemelli quando ha qualcosa dentro che non va dovrebbe tirar fuori e questa nostalgia, questo problema scrivendo, magari anche traendo da questa esperienza la possibilità di rileggere dopo qualche mese le emozioni che magari sono state superate. Chissà quanti Gemelli durante l’adolescenza hanno avuto un diario confidente. In questa giornata di martedì abbiamo stelle importanti anche per l’amore.

Cancro

Il Cancro deve aspettare la seconda parte di maggio. Il peggio è passato, gli ultimi 10 giorni di marzo sono stati un po’ pesanti. Poi se vogliamo parlare di cambiamenti nel lavoro, di decisioni, sappiamo che il periodo più eclatante sarà Metà maggio giugno quindi diciamo che sei in attesa di tempi migliori ma possono capitare delle giornate in cui si dà via libera ad una certa insoddisfazione, in cui si fanno dei paragoni con il passato e non tutti i Cancro hanno trascorso per esempio Pasqua e Pasquetta in maniera tranquilla. Con queste stelle non si possono però fare passi falsi…