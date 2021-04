Sparatoria in Maryland, ferite due persone: aggressore ucciso

Una sparatoria verificatasi in Maryland (Usa) è terminata con due persone ferite e l’uccisione dell’aggressione, un militare

Sparatoria oggi in Maryland (Usa), con almeno due persone rimaste ferite a Frederick, non lontano da Washington, nella base della marina militare di Fort Detrick. Da quanto si apprende, l’incidente si sarebbe verificato in una zona commerciale dove c’è un centro di produzione e vendita di pavimentazioni in pietra. Sul posto sono arrivate le forze speciali di polizia. Il campus universitario e le scuole della zona sono stati isolati.

L’aggressore era un militare

L’aggressore è stato bloccato e ucciso. Era un militare che faceva parte dello staff dell’ospedale della base. Le due persone ferite sono gravi e rischiano la vita. Fort Detrick ospita il programma principale di difesa biologica dell’esercito degli Stati Uniti.