58enne precipita dal quarto piano e muore mentre fa le pulizie

È morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo a Milano, in viale Monza 114. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20.45.

L’uomo è un filippino di 58 anni. È precipitato mentre puliva la porta finestra dell’abitazione del proprio datore di lavoro a Milano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, lo straniero stava pulendo i vetri nell’appartamento vuoto quando ha perso l’equilibrio quasi in contemporanea con l’ingresso del proprietario di casa, il quale ha detto di non essersi accorto di nulla.

Agli agenti ha spiegato che lavorava da lui da almeno 6 anni e che quando si è accorto della scaletta vicino alla finestra aperta aveva pensato che il domestico fosse andato via senza rassettare. Invece il domestico era precipitato a poca distanza da una pizzeria. È stato il dipendente dell’attività il primo a chiamare i soccorsi dopo aver sentito il tonfo della caduta. I paramedici hanno provato a stabilizzarlo, ma il 58enne è morto mentre raggiungevano l’ospedale. Fino a quel momento pensavano si trattasse di un malore perché non aveva segni esterni evidenti di una caduta ma ai medici è bastato un controllo del corpo per capire che le fratture erano compatibili con una grande altezza. Gli investigatori guidati da Marco Calì stanno visionando le immagini delle telecamere del condominio. Al momento ritengono che possa essere una fatalità causata da una concatenazione di eventi sfortunati, primo fra tutti il possibile spavento del filippino quando il proprietario ha aperto la porta. Sono comunque ancora in corso accertamenti.

La caduta e i vigili del fuoco

Un inquilino del primo piano ha raccontato di aver visto un’ombra cadere. Lo stesso anche il dipendente della pizzeria che ha poi chiamato i soccorsi: «Abbiamo sentito un tonfo». Nel ricostruire la vicenda, i vigili del fuoco, tramite un’autoscala, sono giunti fino alla finestra da dove era precipitato l’uomo e lì hanno trovato l’inquilino, un uomo di origine napoletana che lavora a Milano come tour operator e che, nel vedere i vigili del fuoco si è spaventato poiché non si era accorto di nulla. Il medico legale, dopo un esame approfondito del cadavere (nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia) ha evidenziato diverse fratture compatibili, con una caduta dall’alto.