Bollettino coronavirus 8 aprile, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 8 aprile, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Veneto, + 1.241 contagi e 24 decessi da ieri

Il Veneto registra 1.241 contagi Covid nelle ultime 24 ore, e 24 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. I nuovi positivi sono il risultato delle analisi di 44.878 tamponi, pari ad una incidenza del 2,76%. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 392.294, quello delle vittime a 10.861. Continua a scendere il numero dei soggetti attualmente positivi, 34.139, e si abbassa anche la pressione sugli ospedali. I pazienti Covid ricoverati sono complessivamente 2.268, -200 rispetto al picco registrato il 31 marzo scorso, e 30 in meno nel confronto con la giornata di ieri; in particolare, 1.947 (-28) sono i posti letti letto occupati nei reparti non critici, 321 (-2), quelli nelle terapie intensive.

In Basilicata 169 positivi e cinque decessi

In Basilicata (zona arancione) ieri sono stati analizzati 1.440 tamponi molecolari: 169 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 163 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri cinque decessi (di cui quattro di residenti in Basilicata) con il totale delle vittime lucane quindi salito a 458. Sono 179 (nove in meno di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo dieci (due in meno di ieri) in terapia intensiva, tre all’ospedale San Carlo di Potenza e sette al Madonna delle Grazie di Matera. Con 88 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 4.742 (4.563 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 14.644. Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 290.432 tamponi molecolari, 267.540 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 172.219 persone.

