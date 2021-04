Mezzogiorno, Barone (Ficei): “Zone speciali possono essere volano per lo sviluppo del Paese” [VIDEO]

Sviluppo del Sud e vaccini. Risponde alle nostre domande Luigi Barone, consigliere per il Mezzogiorno e le Zes della Ficei e presidente del Consorzio Asi di Benevento, durante una intervista in esclusiva per MeteoWeek.

“Innanzitutto è necessario capire cosa sono le Zes, ovvero Zone Economiche Speciali. Sono aree franche per il Mezzogiorno dove è possibile ottenere sgravi fiscali e semplificazioni, volute dal Governo Gentiloni” spiega Barone, consigliere Ficei (Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazione), ai microfoni di MeteoWeek. “Grazie al mio ruolo ho potuto incontrare la Mara Carfagna, ministra per il Sud, che ha lanciato una due giorni sugli Stati Generali per il Mezzogiorno, coinvolgendo tutti gli attori protagonisti per il rilancio del Mezzogiorno. Abbiamo chiesto alla Ministra di rilanciare anche le Zes, che finora è rimasto un acronimo e uno slogan. Le Zes possono essere un grande punto di svolta che attragga investitori non solo del Nord Italia ma anche esteri. Abbiamo chiesto alla Ministra di accelerare le procedure” ha aggiunto Barone.

