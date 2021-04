Fratelli d’Italia continua a crescere nei sondaggi. Il partito di Giorgia Meloni, unico partito che ha deciso di non far parte della miscellanea maggioranza del governo Draghi continua a guadagnare consensi.

Il partito dell’opposizione continua la sua scalata, da circa un anno Giorgia Meloni non si ferma e continua a raccogliere consensi e crescere nei sondaggi. Supera la soglia del 17% e conquista il terzo posto dietro Lega e Pd. Mentre arranca dietro Fratelli d’Italia il Movimento 5 Stelle che scivola definitivamente al quarto posto. A differenza del suo collega che detiene ancora il primato, Fratelli d’Italia è in crescita mentre la Lega è in calo. Il partito di Salvini è ancora il primo partito d’Italia ma molti dei voti che sta conquistando Meloni viene dal travaso dalla Lega. Le tensioni tra i due leader del centrodestra sono molto accese, da ultimo per la vicenda del Copasir.

Giorgia Meloni non nasconde la volontà di strappare al collega lo scettro del leader del centrodestra, aspetta solo qualche altro passo falso del leghista per approfittarsene. Da quando è incominciata l’avventura di governo di Salvini, i rapporti si sono fatti più freddi tra i due e Meloni si è proclamata garante dei valori di centrodestra. La svolta liberale ed europeista di Salvini che lo ha spinto più verso Forza Italia e il centro lo ha portato dalla sponda sovranista che condivide con Giorgia Meloni. Molti dei consensi che FdI sta ottenendo arrivano da quella parte di elettorato leghista che non ha preso molto bene questa svolta di Salvini.

LEGGI ANCHE: Salvini continua il pressing su Draghi per le riaperture: “E’ un dover far ripartire l’economia in sicurezza”

Giorgia Meloni conquista il podio e tallona Pd e Lega

Non riesce a ripartire il Movimento 5 Stelle che seppur cresce, solo di poco dopo il tonfo di febbraio. La vicenda di Grillo e degli scissionisti non ha certo aiutato. Ora neanche la certezza (non ufficiale) di Conte come capo politico fa riprendere il Movimento dalla sua crisi. Ciò garantisce al partito di opposizione la sicurezza del terzo posto e punta alla vetta più alta del podio. Fratelli d’Italia non è lontana dal conquistare anche il posto del Pd. Il partito democratico è stato attraversato da una crisi profonda simile a quella degli alleati pentastellati. Le dimissioni di Nicola Zingaretti e l’arrivo di Letta non hanno dato un segnale positivo per i dem che continuano ad essere dilaniati dalle loro lacerazioni interne. Se il Pd non riesce a ritrovare in fretta la bussola e la sua identità a prescindere dai grillini, Giorgia Meloni con estrema lucidità e coerenza è pronta a subentrare al secondo posto e mettere il fiato sul collo al nemico-amico Matteo Salvini.

LEGGI ANCHE: Altra sparatoria, Biden: basta armi da fuoco fatte in casa. Ora sì che va meglio

Giorgia Meloni è pronta per il sorpasso del Pd. Inoltre, non sarebbe troppo utopistico pensare ad un fianco a fianco con Salvini. Una lotta nella quale probabilmente il leader del Carroccio perderebbe. Non è solo Fratelli d’Italia a godere di un così ampio consenso ma anche la sua leader Giorgia Meloni. L’ultimo sondaggio mostra che la leader romana è la seconda leader più amata dagli italiani con il 40,1% di gradimento, soltanto dietro Mario Draghi che si attesta primo al 56,1% nella classifica dei leader più amati dagli italiani. Una distanza notevole da Matteo Salvini che scende al 33%.

Fratelli d’Italia resta all’opposizione e vola nei sondaggi

La sua scelta di restare all’opposizione e non prendere parte attiva a questo governo ha premiato Fratelli d’Italia. Essendo l’unica voce dell’opposizione è intenta a sorvegliare e puntare luce su ogni passo falso e promessa infranta da questo attuale governo, nonostante ci siano i suoi due alleati in maggioranza. Per Giorgia Meloni non è cambiato nulla, se il governo adotta scelte sbagliate o danneggia gli italiani è lì pronta a farlo presente con uno spirito collaborativo e propositivo. Sostiene le necessità e le volontà dei cittadini e molti italiani sono rimasti delusi dalle grandi aspettative che si prefiggeva questo nuovo governo e Fratelli d’Italia sembra un’alternativa sempre più papabile per molti.