Sanremo 2021, qui è una bambina: oggi è la più ascoltata e regina dell’autotune. L’avete riconosciuta?

La sua canzone è una delle più ascoltate del Festival di Sanremo 2021 dove ha esordito per farsi conoscere dal grande pubblico, anche se la sua voce era già famosa e amata dai più giovani.

La passione per la musica

Il suo vero nome è Francesca Calearo, è nata a Vicenza il 16 gennaio 2002 e ha ottenuto la notorietà grazie ad una brano uscito nel 2018, Sciccherie. Ebbene si, si tratta proprio di Madame.

Ha conquistato il pubblico sul palco dell’Ariston giusto un mese fa e da allora il suo successo è schizzato alle stelle. Si è appassionata alla musica quando era una bambina, grazie al padre che le ha fatto ascoltare i più grandi cantautori italiani. Per questo motivo Francesca intraprende lo studio del pianoforte e comincia a formare il sul gusto musicale. Sua madre invece ha sempre cercato di tenerla con i piedi per terra, non sostenendo fortemente la sua vocazione artistica.

All’età di 13 anni impara a memoria tutte le canzoni di Fedez e Emis Killa e qualche anno dopo nasce il suo nome d’arte, Madame, totalmente in modo causale. Mentre giocava a scuola con i suoi amici ad un generatore di nomi per Drag Queen esce fuori “Madame Wild”. Da qui l’idea di usare proprio questo nome, all’inizio usato per intero e successivamente tramutato in qualcosa di più conciso con una semplice parola “madame.”

Madame e la nuova versione di “Voce”

Madame ha un profilo Instagram con 777mila follower ed è qui che la cantante di Voce, il suo successo sanremese, recentemente ha pubblicato lo scatto riportato in copertina. La foto, che ritrae una bellissima bambina sorridente, è stata accompagnate dalle dolci parole scritte dalla protagonista: “Vorrei prenderla in braccio e dirle che tra 10 anni parteciperà al Festival di Sanremo con la sua canzone.”

Molti i messaggi arrivati al margine del post carichi di complimenti.

Intanto “Voce” dopo un mese dalla sua uscita è il pezzo più ascoltato in stream su Youtube e su tutte le altre piattaforme musicali. Il singolo, sabato 3 aprile, è stato certificato disco platino per aver venduto più di 50 mila copie. Ieri mercoledì, 7 aprile, Madame ha annunciato su Instagram l’uscita di una nuova versione della canzone sanremese.

Il pezzo potrà essere ascoltato infatti in acustico, in una versione più intima ed emozionate. “Voce” è stato infatti ri-arrangiato in una maniera più profonda, “deep”, come lo ha definito lo stesso produttore Dardust. Si ascolteranno infatti gli archi e una voce più trasparente dell’artista, senza autotune. Madame attraverso la sua musica vuole lasciare il segno, invitando l’ascoltatore a cercare la propria forza interiore, il coraggio e la propria identità.