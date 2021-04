Oroscopo di venerdì 9 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 9 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

L’Ariete penso proprio che tra venerdì e domenica farà una grande scelta. Potrebbero essere delle giornate in cui affronti Finalmente un problema che stai rimandando da tempo. Vi ricordate un po’ la mia opinione su questo periodo? Dopo due anni difficili anche a livello finanziario, che per qualcuno sono costati cari, Finalmente si riprende quota. Però non è possibile, visto quello che è successo, dall’oggi al domani ottenere tutto quindi si parte anche un pochino bassi. Questa è una fase di riabilitazione Per il tuo segno, che comporta ancora magari un po’ di sacrificio: penso a chi Ad esempio si sta curando, non si può ottenere subito un miglioramento ma ci sarà; penso a chi sta cercando di riabilitare il proprio lavoro e cercando anche di superare questioni legali e finanziarie. L’importante, e lo sottolineo, è proprio ripartire. Stelle intraprendenti che fanno intravedere per questo 2021 sfide Anche vinte.

Toro

Il Toro dal 14 avrà delle scelte da fare, poi quelli che hanno lavorato bene negli ultimi due anni potrebbero avere entro la fine di maggio una bella ricompensa. Perché non sono molto convinto che questo 2021 sia un anno di grandi cambiamenti? Perché o ottieni un vantaggio, come dicevo prima, per quello che hai già fatto oppure in effetti questi mesi sono partiti in maniera un po’ apatica quindi se hai un lavoro, è sempre quello, magari se non c’è potresti pensare che forse ora è meglio osservare piuttosto che agire: è l’effetto di Giove e Saturno che in questo periodo consigliano anche sia in amore che nel lavoro di non fare scelte azzardate.

Gemelli

I Gemelli sono un po’ frastornati, in parte per colpa di questa Luna dissonante che già ieri potrebbe avere cercato di ingarbugliare la tua vita, mischiare le carte in tavola, però guardiamo la base di questo oroscopo: ma perché la Luna è passeggera, veloce… Venere Mercurio Sole Giove Saturno sono tutti attivi quindi anche una piccola disputa, un altro piccolo momento di tensione si potrà superare. Fatti Largo in amore.

Cancro

Cancro: in questo venerdì sarebbe meglio mettere a punto una strategia Vincente. E’ chiaro che dagli inizi di aprile tu sei un po’ polemico, lo dico perché avere stelle contrarie come Venere in particolare porta inevitabilmente un atteggiamento molto critico nei confronti delle persone che ti circondano, e poi aggiungiamo anche il fatto che non è che stiamo vivendo un momento così facile della nostra vita… Insomma, attenzione. Forse devi trasformare la tua attività, aggiornarla, fare cose nuove… un giorno pensi che sia importante una cosa, Il giorno dopo pensi sia importante qualcos’altro.