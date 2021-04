Sabato 10 Previsioni Meteo DOMANI aprile | nuvole con piogge

Nella giornata di domani sabato le previsioni meteo del 10 aprile. Al nord nuvolosi dalla mattina con rovesci nel corso della giornata e intensificazione serale. Al centro addensamenti compatti su Sardegna con piogge e diradamento nel pomeriggio. Al sud cielo generalmente meno coperto e stabile. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 10 aprile 2021.

Nord:

Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge o rovesci, sparsi al mattino e diffusi dal pomeriggio, in successiva intensificazione dalla serata sulle regioni centroccidentali.

Centro e Sardegna:

Addensamenti compatti sulle regioni tirreniche peninsulari e sulla Sardegna centrosettentrionale, con piogge o rovesci sparsi; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del centro. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni sulla Sardegna centrosettentrionale.

Sud e Sicilia:

Cielo in generale poco nuvoloso o velato.

Temperature:

Minime in aumento su tutto il paese. massime in diminuzione in pianura padana e sulle regioni centrali tirreniche peninsulari, in aumento sul resto del paese.

Venti:

Generalmente meridionali, da moderati a forti sulla Sardegna e sulla parte occidentale della Sicilia, da deboli a localmente moderati sul resto del paese.

Mari:

Da molto mossi ad agitati il mare e canale di Sardegna; molto mossi il mar ligure, tirreno occidentale e stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi i restanti mari.