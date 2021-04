Previsioni Meteo OGGI Lunedì 12 aprile | ALLERTA ARANCIONE

Nella giornata di oggi lunedì le previsioni meteo del 12 aprile. Al nord nuvolosi dalla mattina con rovesci nel corso della giornata e intensificazione serale. Al centro addensamenti compatti su Umbria e Lazione con piogge diffuse. Al sud cielo generalmente poco coperto e stabile. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 12 aprile 2021.



Nord:

Cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse ed intense, a prevalente carattere di rovesci o temporale, già dal mattino su levante ligure e dal pomeriggio anche sulle regioni alpine centrorientali. Su alpi e prealpi inoltre saranno attese nevicate diffuse,in genere a quote superiori ai 1000 – 1200 metri , localmente anche abbondanti.

Centro e Sardegna:

Molte nubi compatte sulle regioni tirreniche, con precipitazioni diffuse, a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del centro, con precipitazioni in generale sparse. Dal tardo pomeriggio e’ attesa una parziale attenuazione dei fenomeni su Sardegna, Toscana e regioni adriatiche.

Sud e Sicilia:

Al mattino estese e spesse velature su tutto il meridione. Dal tardo mattino aumento della nuvolosità compatta ed inizio dei fenomeni di precipitazione a cominciare dalle regioni più settentrionali.

Temperature:

Minime stazionarie sulla Sardegna ed in aumento sul resto del paese; massime in diminuzione su Liguria e regioni centrali tirreniche, stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese.

Venti:

Forti occidentali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte sulla Sardegna; forti meridionali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte sulle regioni centrali e sull’Emilia–romagna; forti settentrionali dal pomeriggio con raffiche fino a burrasca forte sulla Liguria e con raffiche fino a burrasca su Piemonte orientale e Lombardia occidentale; generalmente moderati meridionali sul resto del paese.

Mari:

Da agitati a molto agitati il mare di Sardegna ed il mar Ligure, in estensione dal pomeriggio anche al tirreno settentrionale; molto mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia ed il resto del tirreno occidentale; da mosso a molto mosso l’adriatico; mossi i restanti mari.