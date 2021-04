Premier norvegese Solberg festeggia i 60 anni in barba alle restrizioni: 2mila euro di multa. Ecco cos’è successo

Il premier norvegese Erna Solberg ha preso una multa per aver violato le norme anti contagio, dopo aver festeggiato i suoi 60 anni in barba alle restrizioni. Il capo della polizia norvegese, Ole Saeverud, ha comunicato che la donna ha preso una multa di 20mila corone norvegesi, ossia quasi 2mila euro.

La donna aveva porto le sue scuse il mese scorso per aver organizzato a il party per festeggiare i suoi 60 anni in montagna nello ski resort di Geilo, a cui avevano preso parte 13 suoi familiari. In Norvegia non è permesso riunirsi oltre le 10 persone. La polizia ha detto che di solito in questi casi si chiude un occhio, ma dato che stavolta si trattava del primo ministro è diverso perché la Solberg è sempre stata per una linea severa. «Anche se la legge è uguale per tutti, non tutti sono uguali di fronte alla legge», ha detto il poliziotto per giustificare la multa.