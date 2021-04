Emilio Fede ricoverato in ospedale: le sue condizioni definite “critiche”

C’è grande preoccupazione per Emilio Fede, ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono state definite “critiche” ed è stato posto sotto stretta osservazione dai medici: «Ha 89 anni, il suo fisico è provato», questo quanto trapelato dalle persone che gli stanno vicino.

Fede lo scorso dicembre è stato contagiato dal Covid, la prima parte del suo isolamento lo ha trascorso in un hotel a Napoli per poi essere trasferito in un residence dell’Ospedale del Mare. A darne notizia è ilmessaggero.it