Auto con tre giovanissimi a bordo si schianta e si ribalta: muore un 16enne

Un’auto guidata da un ragazzo di 19 anni si è schiantata contro altre autovetture e poi ribaltata due volte durante un sorpasso. Morto 16enne

Un’auto guidata da un ragazzo di 19 anni, con a bordo un 18enne e un 16enne, si è schiantata su altre autovetture in via Antica Consolare Campana a Qualiano (Napoli). Dopo lo scontro, l’auto si è ribaltata due volte. G.N., 16 anni, è morto, mentre gli altri due ragazzi sono feriti ma non in pericolo di vita.

Il ragazzo di 16 anni, dopo l’incidente, trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, è morto dopo poco a causa delle gravi condizioni in cui versava. L’auto schiantatasi, un’Audi A1, secondo quanto stanno cercando di ricostruire i carabinieri, si sarebbe schiantata contro una Fiat Panda guidata da una donna, mentre effettuava una manovra di sorpasso. Data la velocità sostenuta e la perdita di controllo del veicolo da parte del 19enne, l’Audi ha colpito anche un’altra auto parcheggiata, una Opel Zafira.

La donna a bordo della Fiat Panda è rimasta illesa, mentre l’auto guidata dal 19enne si è ribaltata due volte bloccandosi solo dopo alcuni metri.