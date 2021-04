Nuova rissa tra giovanissimi: uno ferito al volto, due fermati

Roma, nuova rissa tra giovanissimi a Villa Borghese: un giovane ferito al volto, la polizia ferma due ragazzi. Una ventina i coinvolti. Tutti i precedenti degli ultimi mesi

Nuova rissa tra giovanissimi nel centro di Roma. Questa volta a Villa Borghese, nella quale sarebbero stati coinvolti circa 20 ragazzi. Uno di loro sarebbe rimasto ferito al volto. La rissa è scoppiata intorno alle 19 di sabato. A dare l’allarme una passante. Secondo quanto si è appreso, ci sarebbero un paio di ragazzi fermati per la rissa, la cui posizione è ora al vaglio. Sono infatti in corso accertamenti della polizia per ricostruire l’accaduto e chiarire se i protagonisti si siano dati appuntamento sui social o se tutto sia nato a Villa Borghese.

Già il 5 dicembre, sempre a Roma, tra piazza del Popolo e il Pincio, decine di ragazzi si erano dati appuntamento per quella che si sospetta essere la “vendetta” per una rissa avvenuta in precedenza e risalente al 21 novembre. L’assembramento si era ben presto trasformato in una maxi rissa, con di video e foto subito diffusi sui social network. Su quei fatti la Procura dei Minori ha fatto luce e ora quattro minori sono a rischio processo per lesioni aggravate.

LEGGI ANCHE: Uccide moglie, figlio disabile, padroni di casa e poi si spara

Un’altra rissa era scoppiata a Desio, in Brianza, a inizio marzo. In quel caso erano rimasti coinvolti una ventina di giovani, tra cui tre minori, armati di mazze e perfino di un machete. Il tutto sarebbe partito per una ragazza “contesa”. C’è infine il caso di Gallarate, in provincia di Varese, risalente all’8 gennaio. In totale i partecipanti sarebbero stati un centinaio, appartenenti a gang rivali. Diciassette, tra i 14 e i 18 anni residenti nel Varesotto, sono quelli raggiunti da misure cautelari disposte dal gip di Busto Arsizio dopo le indagini della Squadra Mobile.