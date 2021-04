Battistoni: “Nutriscore colpisce duramente dieta mediterranea, è il nemico”

Polemica nutriscore, il sottosegretario Battistoni si scaglia contro il sistema di etichettatura europeo: “Colpisce duramente la dieta mediterranea. Il nutriscore non è un nemico del made in Italy, ma il nemico”.

Intervenuto di recente durante la trasmissione Sottotraccia su Spazio Tv, il sottosegretario alle politiche agricole Francesco Battistoni è tornato a parlare della questione relativa al nutriscore, e alle sue conseguenze sullo stile di vita alimentare italiano. “Il nutriscore colpisce duramente la dieta mediterranea, penalizza le nostre produzioni agricole e altro non è che un attacco al nostro made in Italy. Le istituzioni italiane sono tutte compatte ed il ministero sta lavorando in sede europea per far valere le proprie ragioni”, ha infatti esordito il sottosegretario nel suo intervento.

E ha proseguito: “Il nostro Paese, peraltro, ha avanzato una validissima controproposta, il nutrinform battery, che prende in considerazione gli alimenti secondo la dose giornaliera raccomandata e non sui 100 g di prodotto come il nutriscore. Stiamo correndo il rischio che si apra una fase di disinformazione alimentare. Non lo possiamo permettere e non lo permetteremo“.

Battistoni: “Il nutriscore è il nemico”

Raggiunto anche dall’agenzia di stampa DIRE, Francesco Battistoni ha ribadito questa posizione sul nutriscore prendendo a riferimento anche il settore vinicolo, che sta vivendo attualmente un “un periodo di profonda crisi” – a causa della “chiusura del reparto horeca” e il relativo “forte calo dei consumi”. “Non ci sono prodotti che in assoluto fanno bene o male, ma prodotti che assunti nella giusta quantità giovano anche alla salute“, ha spiegato Battistoni parlando del sistema di etichettatura sulle bottiglie di vino con messaggi “allarmistici“, su ispirazione di quanto viene già fatto ton i pacchetti di sigarette.

“Il nutriscore non è un nemico del made in Italy, ma il nemico“, ha poi evidenziato il sottosegretario, poiché “attraverso questo modulo di valutazione si vuole mettere in crisi tutto il nostro impianto alimentare, la cosiddetta dieta mediterranea che, ricordo, è patrimonio dell’Unesco. Con un bollino [quello relativo ai vini, ndr.] che non ha nulla di scientifico, di fatto si assume un atteggiamento distorsivo nei confronti dei nostri alimenti”. Un atteggiamento “ingiusto anche perché non poggia su basi scientifiche”. Per questo motivo, lo strumento di valutazione proposto è quello del “nutrinform battery”, che invece si basa sulle “misure”, ovvero sulla “giusta quantità giornaliera che andrebbe consumata”.