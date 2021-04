Il leader di “IoApro”: “A Roma saremo migliaia, abbiamo diritto di manifestare”

Il ristoratore fiorentino Mohamed El Hawi, leader di “IoApro”: “Manifestazione nel rispetto della legalità, non vogliamo essere etichettati. A Roma saremo migliaia, abbiamo diritto di manifestare”

“Partiti, direzione Roma. Noi stiamo andando con le macchine, siamo tanti dalla Toscana del movimento ‘IoApro’, ma non solo. Ci sono ristoratori provenienti da tutta Italia. Ci ritroveremo tutti nella Capitale, a gruppi di 500 persone e confluiremo tutti a Montecitorio”. Così il 34enne Mohamed El Hawi, detto “Momi”, ristoratore di Firenze e leader del movimento “IoApro”, che oggi sarà davanti a Montecitorio per protestare contro le chiusure degli esercizi commerciali. Nonostante il sit-in del movimento sia stato vietato dalla Questura di Roma perché l’autorizzazione per la piazza era già stata concessa ad altri manifestanti.

“Quante persone prevedo oggi? Decine di migliaia – dice all’Adnkronos -. Centinaia di pullman pieni, traghetti, macchine, aerei. E tantissimi romani. Nel rispetto della legalità, chiaramente. Tutti sono stati informati di non alzare nemmeno un dito anche se provocati. Non vogliamo essere etichettati – aggiunge -, noi siamo cittadini che hanno il diritto di manifestare. Toglierci anche questo sarebbe l’ultimo sopruso che non ci meritiamo”.