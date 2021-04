Amici, la mamma di Sangiovanni dice la sua sulla storia con Giulia

Uno dei cantanti più apprezzati dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è sicuramente il cantante Sangiovanni. Quest’ultimo, che alle spalle ha un grande successo ovvero Lady che è già diventato disco d’oro, è un ragazzo molto amato dal pubblico ed è anche il più giovane della classe. Proprio di recente, sua mamma, ha rilasciato un’intervista alla rivista Di Più, sua mamma ha parlato di lui e della sua relazione con la ballerina Giulia Stabile. Scopriamo subito le sue parole.

Cuore di mamma

Il cantante Sangiovanni, all’anagrafe è meglio noto come Damian Giovanni Pietro. La decisione di scegliere questo nome d’arte nasce dal fatto che sin da piccolo gli dicevano di non avere per nulla una faccia da santo. Il ragazzo, sebbene sia giovanissimo, ha conquistato sin da subito Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Il ragazzo all’attivo ha anche già due singoli pubblicati nel 2020 col titolo di Non + e Parano!a. Scopriamo le parole di sua madre in merito alla sua relazione con la ballerina Giulia Stabile ed altre indiscrezioni sulla sua vita privata.

La storia con Giulia Stabile

Sangiovanni è sicuramente uno dei cantanti più amati dai fan di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo, secondo quanto dichiarato dalla madre alla rivista Di Più, è davvero molto felice al fianco di Giulia Stabile e anche i genitori sono molto contenti. Proprio per tale ragione, la mamma di Sangio ha dichiarato ciò al giornale: “Giovanni ha parlato di Giulia sia a me che al padre. È molto entusiasta di questa storia e noi siamo contenti per lui, Giulia ci sembra davvero un’ottima ragazza”.

La madre ha sempre sostenuto che sin da quando era alla scuola media veniva criticato ma la musica lo ha sempre salvato. Lui è di un paese in provincia di Vicenza, precisamente di Grumolo delle Abbadesse ed ha frequentato il liceo Fogazzaro. A 16 anni ha iniziato a buttare giù le prime parole ed i primi testi. Durante la fase serale del programma, il cantautore, continua a ricevere dei complimenti dai giudici. Proprio Stash, in tempi non sospetti ha parlato anche della sua dote innata di scrivere parole mai a caso con interpretazioni esemplari.

Amici e il giudizio dei tre giudici

Sia Sangiovanni che Giulia Stabile sembrerebbero essere i due talenti orientati verso la vittoria finale del talent di Amici di Maria De Filippi. Entrambi giovanissimi, innamorati e amati dal pubblico, potrebbero essere proprio loro a tagliare il traguardo nella categoria canto e ballo.

Anche i giudici del serale Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, apprezzano tantissimo il talento e la grande capacità di scrittura del ragazzo e le doti artistiche della ballerina. Saranno quindi loro a trionfare nel programma di Canale 5? Lo scopriremo molto presto.