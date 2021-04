Merkel:«Situazione è seria». Germania verso nuova stretta anti-Covid

Preoccupa la situazione in Germania alle prese con la terza ondata della pandemia. Il governo intanto approva le misure nazionali.

Il numero sempre crescente di positivi al Covid-19 in Germania preoccupa non poco la Cancelliera tedesca, Angela Merkel la quale sottolinea la necessità di una nuova stretta anti-Coronavirus. Il governo tedesco, per tale motivo, ha varato una serie di provvedimenti che vanno contro le misure adottate dalle Regioni. La normativa che dovrà essere approvata in Parlamento prevede il coprifuoco e la chiusura dei negozi qualora dovesse crescere il numero di contagi.

«Situazione seria»

La Germania si appresta così ad attraversare la terza ondata della pandemia. Angela Merkel commenta così il periodo difficile che anche il suo Paese sta attraversando: «Il freno d’emergenza federale è tardivo perché la situazione è seria e noi tutti dobbiamo prenderla sul serio». «Dal mio punto di vista – aggiunge – posso solo dire che più veloce va, meglio è sia nel Bundestag che poi al Bundesrat». Il pensiero va inevitabilmente ai medici e agli infermieri dei quali «non si possono ignorare le grida di aiuto» e l’invito allo Stato e ai cittadini a «non lasciarli soli» rispettando le indicazioni che vengono date per evitare il sovraffollamento delle terapie intensive.