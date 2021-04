Previsioni Meteo DOMANI mercoledì 14 aprile | cieli coperti al nord

Nella giornata di domani mercoledì le previsioni meteo del 14 aprile. Al nord cieli nuvolosi , in particolare su Liguria e Piemonte, con possibili precipitazioni. Al centro previsti cieli nuvolosi, in prevalenza su Abbruzzo e a esclusione della Toscana. Al sud cieli generalmente coperti su tutta la zona. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 14 aprile 2021.

Nord:

Ampi spazi di sereno su tutte le regioni seguiti da parziali annuvolamenti sulle aree alpine confinali, e più consistenti su Liguria, basso Piemonte, appennino emiliano ed aree prealpine lombarde con deboli piovaschi associati.

Centro e Sardegna:

Addensamenti nuvolosi su Abruzzo e restanti aree appenniniche con ampi rasserenamenti ad esclusione di alta Toscana dove permarrà una moderata nuvolosità. Prevalenza di sereno sul restante centro salvo temporanee spesse velature sulla toscana e qualche nube sulla Sardegna centro-meridionale.

Sud e Sicilia:

Al mattino molte nubi sulla Sicilia tirrenica e sereno sul resto dell’isola. Nel pomeriggio nubi in formazione sulle aree orientali. Annuvolamenti estesi sulle regioni peninsulari con deboli fenomeni sul settore costiero tirrenico della Calabria. Nel corso del pomeriggio ampi rasserenamenti salvo una persistente parziale nuvolosità sulla Calabria.

Temperature:

Minime in generale diminuzione; massime in calo al nord ovest, Puglia, Basilicata ed aree orientali di Calabria, Sicilia e Sardegna; stazionarie su Trentino-alto adige, Veneto settentrionale e Friuli-venezia giulia ed in aumento sul resto del paese.

Venti:

Moderati, localmente forti, dai quadranti settentrionali su Puglia, Basilicata e Calabria ionica; deboli settentrionali sulla Sardegna; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Molto mosso adriatico meridionale; mossi gli altri mari con tendenza a poco mossi Ligure, tirreno centro settentrionale ed adriatico settentrionale.