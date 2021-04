Meteo, uno sguardo alle prossime settimane: previsioni dal 12 aprile al 9 maggio

Previsioni meteo, diamo uno sguardo alle prossime settimane: ecco cosa ci aspetta dal 12 aprile al 9 maggio 2021. Prima fase di tempo instabile e temperature dal carattere poco estivo; poi rialzo delle temperature e diminuzione delle precipitazioni.

Non si respira ancora l’aria di primavera. Le temperature non fanno presagire la bella stagione, e le precipitazioni non lasciano spazio agli sprazzi di sole. Se tuttavia questo clima caratterizzerà le prime settimane del mese di aprile, con l’avvicinarsi di maggio le condizioni saranno più favorevoli: si prevede, infatti, un sensibile incremento del campo termico fino a valori superiori alle medie stagionali, mentre le precipitazioni avranno prevalentemente carattere termo-convettivo.

Ma ecco nel dettaglio le previsioni meteo per le prossime settimane – che, come riporta l’Aeronautica Militare, rappresentano delle tendenze dell’andamento atmosferico atteso e, pertanto, esprimono solo delle indicazioni di massima.

12-18 Aprile 2021

La prima settimana sarà caratterizzata per lo più da correnti sud-occidentali umide e temperate, con il passaggio di una perturbazione atlantica al Nord e sulla Toscana (alla quale saranno associate precipitazioni anche significative) e un successivo miglioramento. Sul resto del paese si avranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento più consistente su Sardegna e settore tirrenico centrale. Le precipitazioni risulteranno al di sopra della media al Nord e Toscana, ma generalmente inferiori sul resto d’Italia. Le temperature si attesteranno su valori nella norma, nonostante un iniziale ritardo nelle zone colpite da maltempo.

19-25 Aprile 2021

In questa settimana si prevedono condizioni di generale variabilità su tutte le regioni italiane. Si evidenziano allora annuvolamenti e schiarite, con le ultime più ampie e persistenti sulla Sicilia e sulle aree joniche. Le precipitazioni e il campo termico avranno valori nella media, mentre i valori di temperatura saranno lievemente superiori sulle due isole maggiori.

26 Aprile-2 Maggio 2021

In questa terza settimana è previsto un tempo più stabile e soleggiato su tutte le regioni, con prevalenza di nubi ad evoluzione diurna. Le temperature continueranno a salire, seguendo dunque l’andamento climatico generale, con le precipitazioni che al contempo registreranno dei quantitativi ridotti.

3-9 Maggio 2021

Nella prima settimana di maggio, riporta l’Aeronautica Militare, si avrà l’inizio della seconda fase della primavera. Una fase, questa, caratterizzata da condizioni meteorologiche più estive, e durante la quale si registrerà un generale incremento del campo termico fino a valori superiori alle medie stagionali. Le eventuali precipitazioni, invece, avranno prevalentemente un carattere termo-convettivo.