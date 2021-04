Usa, chiesta sospensione del vaccino Johnson&Johnson: sei casi di coagulazione

Il New York Times scrive che gli Usa hanno chiesto una sospensione del vaccino Johnson & Johnson dopo dei casi di coagulazione. Ecco cos’è successo

Secondo quanto riporta il New York Times, gli Usa hanno chiesto una sospensione del vaccino Johnson & Johnson dopo diversi casi di coagulazione. A quanto pare, la Food and Drug Administration nonché i Centers for Diseases Control non utilizzeranno più il vaccino nei siti federali ed esorteranno gli Stati a fare la stessa cosa in attesa dell’esito dell’inchiesta sulla sicurezza del siero.

La causa della sospensione è dovuta a sei casi registrati negli Usa di persone che hanno sviluppato una rara malattia che vede coinvolti coaguli di sangue a due settimane dall’iniezione del vaccino.

Tra questi, ci sono stati anche un morto e una persona in gravi condizioni. Tutti i casi di malattia rara hanno interessato donne di età tra i 18 e i 48 anni, come riporta il Nyt. Una di queste donne è morta mentre un’altra, in Nebraska, è ricoverata in gravi condizioni.

Attualmente negli Stati Uniti 7 milioni di persone hanno avuto la dose di vaccino Johnson & Johnson. «Raccomandiamo una pausa nell’uso di questo vaccino per cautela», ha comunicato la Food and Drug Administration con un messaggio su Twitter.