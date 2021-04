Un Posto al Sole, anticipazioni del 14 aprile 2021: il segreto scottante di Speranza

I tanti fan di Un Posto al Sole continuano ad appassionarsi alle vicende di Palazzo Palladini e del Caffè Vulcano soprattutto dopo gli ultimi risvolti che riguardano i cantieri e le indagini di Franco Boschi con Roberto Ferri e tutto ciò che concerne anche la questione legata Clara e ad Alberto. Scopriamo, però, anche tutto ciò che riguarda il nuovo arrivo di Speranza che ha scombussolato un po’ la vita di Vittorio Del Bue e quella di Samuel Piccirillo. Entrambi profondamente colpiti dalla sensualità della ragazza, scopriranno ben presto che proprio quest’ultima cela un segreto inaspettato.

Il rapporto tra Clara e Alberto

Nella puntata di mercoledì 14 aprile, ad Un Posto al Sole i fan potranno sicuramente assistere a quello che sarà nuovamente un ripensamento da parte di Clara circa i suoi reali sentimenti nutriti nei riguardi di Alberto Palladini nonché padre di suo figlio Federico. Nonostante tra i due si sia stato un brusco allontanamento dovuto anche a litigi forti e veementi, sembrerebbe esserci qualcosa in più che va oltre ogni tipo di orgoglio. Nonostante la storia fuggiasca con Barbara Filangieri, la Curcio sarebbe mossa dall’indole di voler fare ancora un tentativo con Alberto. Scopriremo presto l’evolversi della vicenda che si presenta abbastanza intricata anche perché di mezzo vi è anche Patrizio che difficilmente mollerà la presa.

Il tornado Speranza

A tenere banco maggiormente nelle ultime puntate di Un Posto al Sole vi è sicuramente il nuovo arrivo di Speranza. Quest’ultima, figlia di Espedito nonché cugino di Mariella, è giunta a casa Del Bue creando non poco scompiglio. La sua bellezza e la sua sensualità hanno lasciato interdetti sia Vittorio sia Samuel Piccirillo.

La ragazza, proprio nella puntata di mercoledì 14 aprile, rivelerà di portare dentro un segreto che non può svelare così apertamente. Non è ancora dato sapere cosa si celi dietro così tanto mistero. Ciò che invece è palese e che comunque Vittorio, da quando è arrivata la nipote della moglie di suo padre, ha trovato nuovamente il sorriso dopo la partenza di Alex verso la Spagna. Per tale motivo, Guido, spera che suo figlio non commetta errori e soprattutto non veda in Speranza un futuro insieme.

Un Posto al Sole e la decisione di Rossella

Se da un lato l’arrivo di Speranza ha donato nuovo candore a Vittorio Del Bue ad Un Posto al Sole, la situazione tra Patrizio e Rossella si può ormai definire conclusa e al capolinea. La Graziani, infatti, sembrerebbe ormai aver messo una pietra sopra sulla sua passata relazione col figlio di Ornella e Raffaele.

La tresca morosa con Clara sembrerebbe aver dato il colpo di grazia ad una storia che già negli ultimi anni era diventata altalenante. Ora, Rossella, potrà concentrarsi solo ed esclusivamente a concludere la tesi di laurea imminente.