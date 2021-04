73enne soffoca la moglie malata da tempo, poi chiama il 112

Omicidio a Vignola, nel Modenese. Un 73enne soffoca la moglie malata da tempo con un cuscino mentre dorme. Poi chiama i carabinieri e si costituisce. La ricostruzione: non ce la faceva più a vedere la 68enne in quelle condizioni

Soffoca con un cuscino la moglie 68enne, malata da tempo, mentre dorme e poi si costituisce. È successo questa notte in una villetta in via degli Esposti a Vignola, nel Modenese. La chiamata ai carabinieri è partita alle 4.45 e i militari hanno immediatamente accompagnato il marito 73enne della donna in caserma per interrogarlo.

Da una prima ricostruzione, sembra che il movente dell’omicidio sia legato proprio alle condizioni di salute della donna. L’uomo avrebbe infatti riferito agli inquirenti di non poter più vedere la consorte in quello stato. I militari hanno quindi arrestato l’uomo, che si trova ora ai domiciliari, come riporta Il Resto del Carlino.

I carabinieri sono ancora sul posto per i rilievi del caso. Quando sono arrivati nell’abitazione di via degli Esposti hanno ritrovato il corpo della 68enne privo di vita nel letto della coppia. La salma della vittima è stata invece affidata al medico legale per l’autopsia.