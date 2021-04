AstraZeneca, 26enne ricoverata a Milano per «trombosi». 2 settimane fa aveva fatto il vaccino

Ancora un caso di trombosi segnalato: stavolta a Milano, dove una ragazza di 26 anni è ricoverata al Policlinico da ieri. 16 giorni fa il vaccino

Ancora un caso di trombosi segnalato questa volta a Milano: una ragazza di 26 anni è ricoverata al Policlinico con una trombosi cerebrale. Sedici giorni fa, la ragazza si è sottoposta al vaccino anti Covid AstraZeneca, secondo quanto spiega l’ospedale. Dato il lungo intervallo, non è ancora possibile stabilire se vi sia o meno un legame tra vaccinazione e trombosi.

A quanto pare la ragazza è al momento cosciente, in condizioni stabili e resta sotto osservazione. Intanto il direttore generale del Welfare della Lombardia, Giovanni Pavesi, interviene sulla questione AstraZeneca in Commissione Sanità del Consiglio Regionale «Quello del rifiuto del vaccino AstraZeneca è un tema difficile. È un fenomeno che negli ultimi giorni sta diventando più importante di quello che possiamo pensare», ha detto Pavesi. “Ho segnalazione di centri vaccinali importanti in cui parecchia gente li sta rifiutando. In questi casi, se in sede di anamnesi ci sono valutazioni critiche, possiamo fargli il Pfizer. Negli altri casi, se non ci sono queste motivazioni, li rimettiamo in coda».

«Bisogna ribadire alla gente che ci sono milioni di europei che si sono vaccinati con AstraZeneca e questo non ha provocato alcun tipo di rebound. È un vaccino sicuro e utilizzabile», ha poi chiosato Pavesi.