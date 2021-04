Modella americana muore precipitando da finestra di B&B: aveva 31 anni. Mistero sull’accaduto, indagini in corso

Una modella americana di 31 anni ha perso la vita a Roma nella notte tra sabato e domenica scorsi precipitando dalla finestra di un B&B in via Merulana. Clara Hyun Lee, modella giunta da Parigi, alloggiava regolarmente registrata nel B&B. L’hanno trovata a terra, nel cortile dell’edificio. La donna indossava calze, gonna scura e maglietta. Poco più in là hanno rinvenuto un maglione e una sciarpa.

Leggi anche:—>Roma, i lavoratori dello spettacolo occupano il Globe Theatre

Un inquilino del palazzo ha raccontato a Il Messaggero:«Abbiamo udito prima il rumore come di un oggetto che batteva violentemente su qualcosa di metallico, poi un tonfo sordo, quando ci siamo affacciati abbiamo visto quella poveretta a terra, con le braccia e le gambe ben distese accanto al corpo, come ricomposte».

Sul posto soccorritori, polizia e polizia scientifica che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Al momento non ci sono indizi che possano portare a un ipotesi di suicidio. Non vi sono biglietti, la stanza era ben ordinata e c’era una bottiglia di vino con due bicchieri.

Leggi anche:—>73enne soffoca la moglie malata da tempo, poi chiama il 112

I poliziotti stanno indagando per chiarire se ci fosse un’altra persona con la modella. A condurle, gli investigatori del commissario Trevi e l’ambasciata statunitense che si sta occupando della vicenda. A breve sul corpo della donna verrà effettuata un’autopsia.