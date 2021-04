Non lavare i capelli per una settimana: cosa succede quando non si usa lo shampoo

C’è chi li lava spesso, ogni 2 giorni, chi 2 volte ogni sette, chi una volta. Ma cosa succede ai capelli se si supera una settimana senza lo shampoo? Al contrario di quanto si possa pensare gli effetti sono incredibili.

Uno shampoo non più di due volte a settimana

Chi c’è li ha ricci, chi lisci: i capelli sono una parte importantissima del nostro corpo e tutti noi, chi di più chi di meno, diamo loro cure e attenzioni più o meno mirate. Si sa ormai da tempo che lavarli troppo spesso non è molto positivo, visto che si rischia non solo di renderli fragili, ma di intaccarne la base vitale, ossia il cuoio capelluto. Per questo motivo gli esperti consigliano di fare uno shampoo non più di due volte a settimana.

Capita di usare prodotti aggressivi sui capelli. Si pensi ad esempio spume, gel o lacche o peggio ancora phon, piastra, arricciacapelli e altri strumenti che danneggiano il capello con temperature molto elevate e con sostanze tossiche. Insomma, i capelli sono sottoposti continuamente a stress e ad attacchi nocivi. Cosa succederebbe se si decidesse di lasciarli “riposare” per più di una settimana? Una sorta di “pausa” da lavaggi, shampoo e trattamenti vari?

Le conseguenze dopo la “pausa” dai lavaggi

Non fare lo shampoo per una settimana rivela conseguenze che superano ogni immaginazione. Per prima cosa ci sono due rivelazioni che si accostano e che sono molto diverse da loro. Da una parte infatti, ci si accorge di una leggera irritazione (a volte anche dolorosa) del cuoio capelluto, causata dall’ eccessivo accumulo di sebo, che di solito viene rimosso con il lavaggio. Dall’altra parte invece, l’effetto è benefico perchè la chioma ne esce come rinata.

Dopo una settimana senza lo shampoo tuttavia i capelli potrebbero iniziare ad emanare un cattivo odore a causa dell’umidità intrappolata che a sua volta scatena la proliferazione dei batteri.

LEGGI ANCHE ———–>Romina Power cambiamento drastico: il look che spiazza, capelli cortissimi

Cosa succede al look

Un effetto piacevole di non lavare i capelli per un’intera settimana è legato anche al look. Pare infatti che dopo il lavaggio di una chioma messa a riposo da shampoo, essa appaia più folta e più voluminosa. Un trucchetto utile per chi ha i capelli sottili e vuole, magari per un’occasione importante, renderli più strong.

LEGGI ANCHE ———–>Capelli che cadono in Primavera: come arrestare la caduta

Ovviamente ci sono vari campanellini d’allarme da tenere in considerazione. Per esempio se, astenendovi dallo shampoo, cominciate a notare delle squame pruriginose e arrossamenti, sarebbe bene fare uno shampoo il prima possibile.

Sostanzialmente il trucco è di ascoltare il vostro corpo e nello specifico i vostri capelli per rispondere al meglio alle loro esigenze.