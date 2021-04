Capelli che cadono in Primavera: come arrestare la caduta

E’ arrivata la Primavera e i capelli cominciano a cadere numerosi. Ecco alcuni consigli facili e veloci per mettere la parola fine a questa fastidiosa situazione.

L’aumento della perdita di capelli col cambio di stagione è un fenomeno ricorrente che può protrarsi per alcune settimane destando un po’ di preoccupazione. Pare che capiti al 30% delle persone. Le cause possono essere diverse, come per esempio l’alterazione del rapporto luce/ buio, ma possono entrare in gioco anche fattori psicologici. Si tratta di un processo di ricambio fisiologico, perché per i capelli che troviamo sulla spazzola o nel lavello ce ne sono già altri pronti a spuntare. In ogni caso è bene prendersi cura delle nostre chiome in Primavera affinché non si indeboliscano e arrivino in salute alla stagione estiva dove saranno sottoposte allo stress di tanto sole e magari persino salsedine.

Perdita dei capelli: consigli

Per mettere uno stop alla caduta dei capelli è bene innanzitutto seguire una dieta sana ed equilibrata per dare al nostro corpo le giuste vitamine attraverso frutta e verdura fresche e i minerali e le proteine necessarie per favorire le ricrescita dei capelli e mantenere anche una buona idratazione. In modo particolare non dovrebbe mancare la vitamina B che si può trovare nei cereali integrali, nel pesce grasso e nello yogurt. Questa vitamina è molto importante perché stimola la crescita e combatte l’eccesso di sebo. Inoltre è importante ricordarsi di bere molta acqua. Per quanto riguarda il lavaggio sarebbe bene pettinarli e applicare una maschera una volta alla settimana ed effettuare la pulizia solo 2 volte in sette giorni. Lo shampo deve avere poche sostanze chimiche, idem balsamo e maschera. Non è da sottovalutare poi un massaggio al cuoio capelluto che aiuta la microcircolazione e la ricrescita. Si consigliano 3 minuti di massaggio mentre siete in doccia. Non lesinate nemmeno sugli scrub settimanali che servono a purificare la cute. E’ altamente sconsigliato invece usare la piasta sulle chiome ancora bagnate o utilizzarla con troppa frequenza, anche il phon non deve essere posto troppo vicino. Sì a trattamenti ristrutturanti a base di cheratina ed eventuale sforbiciata dal parrucchiere, giusto per eliminare le doppie punte o rinfrescare un pochino il tutto. Infine, anche lo stile di vita ha il suo peso, muovetevi, fate passeggiate e cercate di evitare stress e ansia o cattive abitudini come alcol e fumo. E se questo non dovesse bastare e vi accorgeste che continuano ad esserci molti più capelli del normale sul pettine, potete sempre rivolgervi a uno specialista che svolgerà delle analisi che eventualmente potranno tranquillizzarvi.