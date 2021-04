Scrive «sei bellissima» a una ragazza su Facebook e viene picchiato

La vittima è un minorenne di Cervaro, in provincia di Frosinone. Ad aggredirlo – insieme ad un gruppo di amici – un altro ragazzo, “spasimante” della giovane.

«Sei bellissima»: un commento su Facebook, innocuo e anche gentile. Postato sotto la foto di una ragazzina di Cervaro (in provincia di Frosinone) da parte di un minorenne, il messaggio ha fatto scattare un vero e proprio raid punitivo da parte di un altro spasimante della giovane. Un pestaggio tra l’altro ripreso da un amico dell’aggressore e postato sui social.

Tutto è accaduto proprio a Cervaro, dove vivono i protagonisti della vicenda. Dopo aver letto il commento l’aggressore, con la complicità di un amico, ha chiamato l’ignaro “rivale” proponendogli una partita di calcio presso il campo sportivo. L’adolescente è caduto nel tranello.

È quindi arrivato al campo, dove non c’era nessuna partita: a quel punto è scattata l’aggressione ed il brutale pestaggio da parte dal ragazzo – tra l’altro più grande – che lo ha mandato in ospedale per le ferite giudicate guaribili in 21 giorni. I genitori della vittima si sono decisi a sporgere denuncia.