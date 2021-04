Donna colpita da un proiettile per strada: l’autore fermato dai Carabinieri

Un colpo di pistola ha ferito una donna di 42 anni che stava percorrendo una strada a Tropea. Il presunto autore è stato bloccato poco dopo dai carabinieri.

La donna è stata subito soccorsa e condotta al pronto soccorso. Non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato invece portato nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Tropea per essere interrogato dagli investigatori agli ordini del capitano Nicola Alimonda. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. L’uomo avrebbe sparato 5 colpi di pistola.