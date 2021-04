«Sei una spia dei professori»: 15enne picchiato dal branco, video finisce online. Sette i ragazzini coinvolti nel pestaggio

Gli hanno detto:«Sei una spia dei professori», e lo hanno picchiato a sangue in sette. È successo a Roma dove un ragazzo di 15 anni è stato pestato. I carabinieri dopo una lunga indagine, hanno identificato e denunciato 7 giovani studenti di Roma, tra cui tre ragazze, tra i 13 e i 15 anni. Sono accusati di lesioni personali aggravate, diffamazione, diffusione video e registrazioni fraudolente.

Questa vicenda risale al 4 febbraio scorso: uno studente di 15 anni che era in piazza don Giovanni Bosco con i suoi amici è stato infastidito da un gruppo di ragazzi che non conosceva che prima gli hanno dato della «spia dei prof», e poi lo hanno pestato.

Il ragazzo era accusato dagli aggressori di aver rivelato i nomi di alcuni coetanei che avevano dato fastidio durante una lezione, per questo lo avevano pestato mentre altri membri del branco avevano ripreso il pestaggio col telefonino, per poi postarne il video sui social. Il ragazzo per fortuna ha riportato solo forti contusioni ma grande è stato lo spavento. Tuttavia si è trattato di un fatto molto grave, denunciato subito ai Carabinieri da cui sono partite le indagini.