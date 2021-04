Carabiniere spara alla moglie, poi si toglie la vita: la donna in gravi condizioni

È accaduto a Marino, vicino Roma. Un carabiniere ha sparato alla moglie e si è tolto la vita con un colpo di pistola esploso con la stessa arma.

Secondo quanto si è appreso la donna è stata trasportata in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia scientifica. Da chiarire i motivi del gesto. Indaga la polizia. Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 16,15 di oggi, in un appartamento del paese dei Castelli Romani, la chiamata al 112 dopo che i residenti hanno udito due colpi di pistola.

Nel quartiere Sant’Anna del Comune della provincia romana sono intervenuti gli agenti delle volanti e del Commissariato Marino di polizia che hanno trovato il corpo del militare di 56 anni con accanto la pistola d’ordinanza con la quale ha fatto fuoco, e la moglie, di 50 anni, in condizioni disperate. La donna è ora in gravi condizioni, è stata portata in eliambulanza all’ospedale San Camillo e lotta fra la vita e la morte.

