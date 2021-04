Delitto Fortuna Bellisario, marito avrebbe costretto anche i figli a picchiarla:«Guardava altri uomini». Pare che li avesse minacciati di picchiarli

Fortuna Bellisario, uccisa nel 2019 dal marito, sarebbe stata picchiata anche dai suoi figli, istigati dall’uomo. Secondo l’ordinanza del Riesame che ha stabilito di far tornare Vincenzo Lopresto in carcere, pare che l’uomo che la uccise a colpi di stampella di fronte ai bambini, avrebbe istigato pure i figli a pestare la madre. L’uomo li avrebbe minacciati di picchiarli se si fossero opposti.

La vicenda è accaduta nel 2019 e Lopresto era stato condannato scontando i primi 2 anni della sua pena ai domiciliari a casa di sua madre al Rione Sanità a Napoli. L’uomo è condannato per omicidio preterintenzionale, ma la procura di Napoli ha chiesto di riformare la sentenza in omicidio volontario. Sarà la Cassazione a decidere.

Sembra sia emerso, inoltre, che non solo l’uomo la picchiasse di continuo, ma costringesse anche i figli a farlo, minacciandoli di picchiarli a loro volta se non lo avessero fatto. I bambini, un maschio e due femmine, sarebbero stati istigati dal padre al punto da considerarlo nel giusto. L’uomo era riuscito a convincerli che la ragione per cui picchiava la madre era perché guardasse altri uomini, e quindi che lui avrebbe fatto bene a fare ciò che faceva.

Sono stati i figli dell’uomo a raccontarlo. Ora vivono in una struttura e sono assistiti psicologicamente. Hanno anche raccontato che il padre guardava video porno davanti a tutta la famiglia, ma hanno cercato di giustificarlo dicendo che era un modo per far ingelosire la madre.